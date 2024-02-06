«Непригодно к употреблению»: что грозит «хозяину» свалки яиц в Омской области

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 121 0

Виновнику свалки яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей

«Непригодно к употреблению»: что грозит «хозяину» свалки яиц в Омской области

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Виновника все еще ищут.

Юридическое лицо, организовавшее свалку куриных яиц в Омской области, может быть оштрафовано на 400 тысяч рублей, частное — на пять тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Стоит отметить, что пока что виновник незаконной свалки куриных яиц не установлен, региональный Россельхознадзор проводит проверку, выясняются все обстоятельства. Также взяты пробы яиц на предмет инфекций и болезней.

«Эти яйца находятся в состоянии полураспада. Явно несвежие, со следами тления. Их, видимо, пытались сжечь, но не дожгли. Состояние яиц непригодно к употреблению», — рассказали в ведомстве изданию NGS55.RU.

Свалку яиц обнаружил житель Омска в микрорайоне на окраине города, после чего обратился в муниципальные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Роснано» начало банкротство производителя гибкой электроники «Пластик Лоджик».

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