«Роснано» начало банкротство производителя гибкой электроники «Пластик Лоджик»

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

В 2010–2012 годах госкорпорация инвестировала 7,1 миллиарда рублей в ирландского разработчика.

«Роснано» начало банкротство производителя гибкой электроники «Пластик Лоджик»

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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«Роснано» начало банкротство производителя устройств на основе «гибкой электроники» ООО «Пластик Лоджик». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую компанию.

«Инициирование процедуры банкротства ООО „Пластик Лоджик“ связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой „Роснано“ для возврата первоначальных инвестиций», — говорится в сообщении.

Данное мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом. Отмечается, что процедуры банкротства проводятся в связи с требованиями законодательства и необходимостью оптимизации налоговых обязательств. Материалы проверки переданы правоохранителям.

При этом напоминается, что в период с 2010 по 2012 год «Роснано» инвестировало 7,1 миллиарда рублей в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic. При этом российская госкорпорация получила 43,84% его акций.

Осенью 2023-го сообщалось, что госкорпорация «Роснано» оказалась в сложной ситуации из-за дисбаланса долгов и активов. Общая сумма задолженности на 30 июня 2023 года составила 95,6 миллиарда рублей. На 31 декабря 2022 года эта сумма была равна 90,8 миллиарда рублей. Погасить долги исключительно за счет собственных средств «Роснано» не может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России утвердили новые правила банкротства. Услугой могут воспользоваться теперь и пенсионеры, и семьи с детьми.

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