В РФ выступили против продажи алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

С чем связаны опасения?

В РФ выступили против продажи алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось в Госдуму с просьбой отозвать правительственный законопроект, которым планируется разрешить розничную продажу алкоголя в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа на внутренних рейсах. Это следует из письма главы ООП и заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе Ильи Зотова.

Как пишут «Известия», в ООП считают, что принятие этого законопроекта приведет к росту количества противоправных действий как на борту самолетов, так и на территории аэропортов.

В ООП также назвали допустимым, чтобы экономические вопросы аэропортов решались за счет повышения уровня распития спиртного населением.

Прежде правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который разрешит магазинам продавать алкоголь без наценки в залах ожидания на внутренних рейсах до конца июня 2026 года. Мера призвана поддержать бизнес после пандемии и в период санкций.

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