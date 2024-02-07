Умер актер из сериала «В поисках капитана Гранта» Иван Иванов

Работы артиста оставили след в сознании тех, кто «прикасался к его творчеству».
Фото: Кадр из к/ф «Афера», реж. Никола Рударов, 1982 г.
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В возрасте 72 лет скончался известный болгарский актер Иван Иванов. Об этом сообщили в пресс-службе Союза артистов Болгарии. Причина смерти не названа.
«Нет другого артиста в болгарском кинo, который был бы настолько известен и любим уже после своей первой главной роли в фильме „Всe — любовь“, снятом в 1979 году», — говорится в публикации.
Также смерть артиста прокомментировал президент страны Румен Радев. Он отметил, что работы артиста оставили след в сознании тех, кто «прикасался к его творчеству».
Иванов родился 15 декабря 1951 года в Асеновграде. Его кинодебют состоялся в 1972 году в научно-фантастической ленте «Эоломея». Широкому зрителю он также известен по кинокартинам «В поисках капитана Гранта», «Лавина», «Плотина» и других.
Умер актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 72-м году жизни скончалась актриса Елена Сафронова, известная по сериалу «Мухтар. Новый след». Причина смерти артистки не уточняется.
Читайте также
93%
-0.56 97.44
-0.79
Нашли ошибку?