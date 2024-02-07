Разговор о важном: Такер Карлсон раскрыл детали интервью с Путиным

В последний раз российский лидер давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года.

Известный американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у Владимира Путина. Эту информацию подтвердил сам бывший ведущий телеканала Fox News. В своем видеообращении он объяснил решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. При этом Карлсон заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США». Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виктории Жильцовой.

В другой жизни Такер Карлсон мог бы быть актером. Уже поздно вечером журналист возвращается в отель, одетый по-официальному — костюм, рубашка, яркий галстук. Но в том, что был на интервью с Путиным, не признается. Хотя его настроение говорит за себя.

Позже в соцсетях Карлсон официально объявил, что интервью с президентом — готовится. В нем американец объясняет, что это его журналистский долг — американцы должны услышать сторону России.

«Два года длится война, которая меняет весь мир, а большинство американцев — в неведении. Они и понятия не имеют, что происходит здесь, в России, или на Украине», — сказал он.

Теперь это интервью ждет весь мир. Судя по реакции в соцсетях, обращение Карлсона за пару часов посмотрели более 30 миллионов человек.

Все мейнстримные СМИ теперь боятся, как много их лжи будет разоблачено. Карлсон подогрел интерес, прямо заявив, что правительство США сделало все, чтобы не допустить его встречи с Путиным. Чего же они так боятся?

«Почти три года назад администрация Байдена шпионила за нами и слила данные моих переписок своим слугам, проправительственным СМИ. Они сделали это, чтобы не допустить запланированное нами интервью с Путиным. В прошлом месяце, я более чем уверен, они опять пытались это сделать. Но в этот раз мы все же приехали в Москву», — отметил Карлсон.

Соцсети гудят — американцы клепают мемы о лицемерии демократов. Их журналисты, мол, молодцы, делают работу правильно. Все остальные — предатели, которых обратно в страну пускать нельзя.

В видеообращении Такер Карлсон раскрывает подробнее свою позицию об Украине. Он убежден, что доллар отходит на второй план и миропорядок меняется.

«Большинство стран прекрасно это понимают. Они это видят, спросите кого угодно в Азии или на Ближнем Востоке, как выглядит будущее. Только население англоговорящих стран, кажется, не понимает этих изменений. Не понимают, потому что никто не сказал им правды. СМИ в их странах — коррумпированы. Они врут читателям и слушателям», — сказал журналист.

Ругают американцы и руководство телеканала Fox News: Руперта Мердока, который уволил Карлсона весной прошлого года. А ведь его шоу было чуть ли не единственным, которое противостояло конспирологическим теориям о вмешательстве России в выборы президента США в 2016.

Сам Карлсон пока продолжает оставаться в Москве. Он не скрывает восхищения российской столицей. И мечтает побывать еще в Санкт-Петербурге и Сибири.

Дату публикацию интервью пока не раскрывает. Но обещает, что он выложит его и на свободные от американского давления онлайн-платформы.