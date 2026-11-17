Танки «Прорыв» уничтожили укрепленные позиции ВСУ.

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Во время воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили передвижение украинских резервов. Дополнительные подразделения направлялись к оборудованным укрытиям и опорным пунктам, чтобы укрепить оборону на данном участке.

Для поражения выявленных целей российские военнослужащие задействовали танки Т-90М «Прорыв». Экипажи открыли огонь из 125-миллиметровых орудий по укреплениям противника и местам скопления личного состава.

Точность ударов обеспечивали операторы беспилотников, которые в режиме реального времени отслеживали обстановку и корректировали стрельбу. Во время выполнения боевой задачи танкисты также применяли отечественные системы геопривязки, связи и управления.

В результате ударов российские военные уничтожили огневые точки, укрепленные укрытия и живую силу противника. Действия танковых экипажей помешали украинским подразделениям усилить передовые позиции и перебросить дополнительные резервы на этот участок.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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