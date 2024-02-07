Вкалывают роботы: российскими разработками пользуются в 45 странах мира

Будущее из романов Стругацких и Булычева уже наступило — технологии все глубже проникают в самые разные сферы нашей жизни. Не опасно ли это для человечества?

Сегодня Всемирный день робототехники. Россия в этой сфере уже серьезно преуспела — наши роботы занимаются творчеством и спортом, подражают человеческой мимике и даже научились вести диалог и работают на официальных мероприятиях по всему миру, например, в Саудовской Аравии или Турции. Корреспондент «Известий» Василий Михеев встретился с машинами и выяснил, на что еще они способны.

Путевой-23 на очередной тренировке разносит в щепки муляжи боевых роботов. Его создатели смотрят на угол поражения, тестируют прочность брони и прочие характеристики.

«Мы практически первые, кто использовали наклонную броню — она не прямая, как у большинства роботов, она закругленная», — отмечает капитан команды Иван Козлов.

В России сейчас несколько сотен команд, выступающих на состязаниях боевых роботов — даже школу специализированную пришлось открыть — столько желающих.

Робот Роботецкий из университета ИТМО — машина мирная, можно даже сказать, утонченная. Тоже участвовал в состязании и победил. Стал лучшим на профильном конкурсе в Японии в категории «Сцена». Сыграл Катюшу. Причем именно сыграл — это не имитация. Научила школьница Даша — программист и музыкант.

«Она придумала программу, как из нот переводить в сценарии. И достаточно быстро, за десять минут в принципе сырой вариант мелодии можно получить», — рассказывает заведующий лабораторией робототехники ИТМО Игорь Лосницкий.

От песен к танцам — в Перми такие машины выпускают серийно. Она и секретарь, она и переводчик, кассир, контролер, собеседник, если одиноко, и партнер по танцам. И все это очень понравилось за рубежом.

«Наших роботов можно встретить в 45 странах мира. В национальном банке Омана, в правительстве Саудовской Аравии, в аэропорту Стамбула, в полиции Абу-Даби», — прокомментировал сооснователь робототехнической компании Олег Кивокуринец.

И это тоже робот. Робот-кладовщик — полностью отечественная разработка. Уже почти готов к запуску в серию. В компании-производителе посчитали — 40% всей логистики товаров в стране — это поступление на склад и вывоз с него же.

«Мы роботизировали фармацевтический склад, где особенно важно соблюсти точность сбора заказа. А робот всегда знает точно, какой предмет берет с полки», —рассказывает исполнительный директор по логистике и промышленности центра робототехники Михаил Владимиров.

Тот случай, когда машина везет машину. Робот-грузчик перевозит ходовую будущего автомобиля между цехами. Его собратья варят кузов, прикручивают гайки.

«Все-таки это машина, нет человеческого фактора, эта большая стабильность и, соответственно, надежность робота порядка 99%», — отмечает руководитель проектов авто-завода Максим Клюшкин.

Запустить роботизированную линию на заводе за пять лет научат в профильном вузе. Спрос на таких специалистов в условиях тотального импортозамещения сейчас крайне высок. Стране срочно понадобились свои квалифицированные руки, которые умеют делать и программировать механические.

Вот такая робо-рука — это один из самых популярных на планете видов роботов. Она умеет красить, она умеет сортировать, резать, сверлить, все, что угодно. Но вот здесь, в ГУАПЕ, ее используют прежде всего для обучения, потому что понимая физику и механику процесса, достаточно просто написать качественное программное обеспечение. И внештатные ситуации на ней тоже отрабатывают

Роботы-пылесосы, роботы-кофемашины, роботы-доставщики и даже роботы-прорабы. Будущее из романов Стругацких и Булычева наступило. Пока не повсеместно, но вкалывают действительно они, а не человек. Магазины без кассиров, беспилотные такси, 3D-принтеры, способные создать хоть настоящий дом, хоть настоящий мост. Человек привык и человек уже не опасается восстания машин — контролировать их вполне в его силах.