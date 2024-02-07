Разбила вдребезги: Виктория Боня на высоких каблуках сорвалась с лестницы

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 181 0

Виктория Боня выложила в сеть неудачное падение с лестницы

Разбила вдребезги: Виктория Боня на высоких каблуках сорвалась с лестницы

Фото: Shootpix/ABACA / ТАСС

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Почему знаменитость не смогла удержаться на ногах? Подписчики считают, что она таким способом просто решила привлечь внимание.

Телеведущая и блогер Виктория Боня вновь отличилась — она выложила неоднозначное видео в своем блоге. Звезда надела туфли на высоком каблуке и с бокалом в руке решила грациозно спуститься по лестнице, судя по всему, в каком-то заведении. Кадры публикует издание 7Дней.ru.

Туфли и шаткая походка подвели Викторию. Девушка рухнула с лестницы и разбила бокал вдребезги. Возможно, ей помешали и темные очки на глазах, в которых она почему-то находилась внутри помещения.

Поклонники Бони сходятся во мнении, что это видео было постановочным. Сняли его ради хайпа, уверены они. Сама же Боня к случившемуся отнеслась с юмором.

«На счастье» — подписала девушка свою публикацию.

В употреблении спиртного эпатажная звезда замечена не была. Но друг балуется для вдохновения?

А подписчики только рады новому поводу обсудить и осудить скандальную звезду.

«Почему я все еще подписана на нее»;

«Достойная замена Волочковой. Та уже спилась и постарела, а эта как раз на подходе»;

«Глупая постановка», —пишут пользователи Сети.

Примечательно, что положительных комментариев под публикацией светской львицы крайне мало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Мамаева сравнила Боню после пластики.

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