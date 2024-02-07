Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 148 0

Местным жителям губернатор дал рекомендации по действиям во время тревоги.

Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сирена ракетной опасности работает в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор дал ряд рекомендаций жителям во время тревоги.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

-7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

17:45
Новая эпоха: в Азербайджане проходят внеочередные выборы президента
17:41
«Эскалационная динамика»: зачем США ядерное оружие в Британии
17:27
Семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбили над Белгородской областью
17:25
Вплоть до инсульта: почему опасно пить аспирин без назначения врача
17:07
«Подчеркну»: Путин назвал важным недопущение сильного роста цен на авиабилеты
17:06
«Фантастический косяк»: Борис Надеждин признал брак в подписях

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
«Прорыв информационной блокады Запада»: почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса