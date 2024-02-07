Вучич: большинство проживающих в Сербии украинцев поддерживают Путина

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 69 0

Президент республики поделился своими наблюдениями.

Вучич: большинство проживающих в Сербии украинцев поддерживают Путина

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что большинство украинцев, проживающих в этой стране, поддерживают российского лидера Владимира Путина.

«Украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие, намного больше настроены в пользу президента Путина», — отметил сербский лидер. Его цитирует РИА Новости.

Стоит отметить, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже не может похвастаться большой поддержкой своей кандидатуры со стороны населения. Согласно проведенному в ноябре прошлого года в Незалежной опросу, Зеленскому доверяют всего 39% украинцев.

В это же время обороты набирает главком ВСУ Валерий Залужный. Ему целиком и полностью свое доверие выразили 63% опрошенных респондентов. Может поэтому украинский лидер и пытается отправить своего конкурента в отставку?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европе уже готовы разделить Украину после поражения.

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