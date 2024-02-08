«Очень долгосрочный проект»: как правильно подготовиться к рождению ребенка

Появление в доме нового человека, несомненно, меняет жизнь новоиспеченных родителей. Как не потерять себя и наслаждаться новыми обязанностями?

Рождение ребенка — это не только один из самых счастливых моментов в жизни пары, но и невероятное испытание, преодолевая которое можно с легкостью потерять себя, испортить отношения с любимым человеком. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов Оксана Цышкова дала советы, благодаря которым родительство с самого начала будет приятным и не столь нервозным.

К появлению в доме нового человека необходимо готовиться как внешне, так и внутренне. Внешняя подготовка — это обустройство места для кормления новорожденного, купания и так далее.

«Обязательно продумайте удобное место во время кормления. Так, чтобы было куда положить с ровной спинкой локти, чтобы не держать ребенка на весу», — посоветовала специалист.

Внутренняя — это психологическая, моральная подготовка человека. Также нужно учитывать восстановление после родов. Этому аспекту многие женщины уделяют меньше времени, хотя, по утверждению специалиста, именно он невероятно важен.

«Ребенок — это очень долгосрочный проект, и во главу нужно поставить заботу о себе не меньше чем о ребенке. Потому что от того, как вы будете восстанавливаться, по факту будет зависеть качество жизни всех членов семьи в доме», — добавила Цышкова.

Нельзя забывать о себе

Молодой маме можно устроить расслабляющие процедуры: постоять под теплым душем, принять ванну. Это может быть что угодно, но главное — иметь возможность провести время наедине с собой в спокойствии.

«Легкие 15-минутные упражнения в день для того, чтобы спина не затекала, чтобы осанка приходила в нормальное состояние. Идет огромная перестройка женщины после беременности. Это даст вам большой ресурс в перспективе и сохранит ваше хорошее самочувствие», — посоветовала специалист.

Цышкова также порекомендовала давать своему партнеру хоть раз в неделю выспаться, брать уход за ребенком на себя. К примеру, мама может заранее сцедить молоко, и тогда всю субботу папа будет проводить время вместе с малышом и «запасом» еды для него.

«Ребенок сначала будет занимать все ваше время, с годами это время он будет больше занимать собой, если будет достаточно правильно выстроена внутренняя подготовка и понимание, что это большой проект, и нужно просить о помощи всех тех, кто может помочь с ребенком», — подытожила специалист.

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