Проблема в современном мире: как бороться с синдромом хронической усталости
Врач Цышкова: хороший сон нужен для избавления от синдрома хронической усталости
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky / photothek.net via; 5-tv.ru
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Эксперт дала несколько полезных советов.
Каждый человек может столкнуться с синдромом хронической усталости. Однако его нет в международной классификации болезней. Об этом заявила Оксана Цышкова, эксперт в области комплексного ведения неврологических дефицитов, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.
По ее словам, синдром хронической усталости — это действие длительного разрушительного стресса, состояния дистресса. Для борьбы с ним при утреннем подъеме с постели важно оценить, насколько хорошо удалось выспаться.
«Сон — основа самовосстановления, и его потеря указывает на наличие неврологического дефицита. Что же делать, если это длится уже давно? Современный мир насыщен различными раздражающими факторами, вроде шумов, обилия света, избытка информации или внешних вибраций, а также психоэмоциональными проблемами, которые могут ввести организм в состояние хронического стресса. Когда мы обнаруживаем его симптомы впервые, есть смысл пойти к доктору», — заявила Цышкова.
По словам специалиста, признаки могут указывать на различные заболевания, вроде железодефицитной анемии или нарушения гормонов щитовидной железы, или проблемы с работой глюкозотолерантности. Если анализы находятся в нормальных значения, значит, за синдромом хронической усталости стоит стресс.
Помочь в такой ситуации может налаживание режима активности, восстановления и отдыха, добавление физической активности. Также стоит сделать акцент на качестве сна. Кроме того, важно помнить о нейрогимнастике: удлиненными выдохам, наклонами и растяжке. Это поможет активизироваться парасимпатическому отделу нервной системы и подготовить организм к полноценному отдыху.
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