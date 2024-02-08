«Порочный круг»: на Украине назрел конфликт между боевиками и гражданскими

|
Евгения Романова
Евгения Романова 71 0

Spectator: конфликт разгорелся между ВСУ и мирными украинцами из-за мобилизации

«Порочный круг»: на Украине назрел конфликт между боевиками и гражданскими

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Провал армии Киева только усиливает нежелание людей участвовать в боевых действиях.

На Украине разгорелся конфликт между боевиками ВСУ и гражданским населением, которое не хочет гибнуть на фронте. Об этом написала украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского издания The Spectator.

«Разрыв на Украине между теми, кто воюет, и теми, кто нет, шире, чем когда-либо. Солдаты не могут понять, почему это должна быть только их война и почему остро необходимые подкрепления не прибывают в больших количествах», — говорится в материале.

В то же время мирные украинцы надеялись, что им не придется участвовать в конфликте. Они пытались различными способами избежать во время призыва отправки на фронт. Отмечается, что не меньше 25 тысяч мужчин покинули Украину в тот момент и еще 18 тысяч призывников поймали на границе.

Как объяснила Моренец, украинцы расценивают отправку на фронт как «билет в один конец». Боевики находятся там до своей гибели или ранения. Из-за этого армия истощается, а конфликт между ВСУ и гражданскими продолжает нарастать.

«Это порочный круг: чем сложнее становится на линии фронта, тем больше мирных жителей хотят этого избежать, и тем острее нехватка личного состава», — добавила журналистка.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.

Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

Тема:
Спецоперация
8 февр
«Нужно больше, но магии нет»: у Евросоюза закончилось оружие для Украины
8 февр
Стала фронтовой: российские солдаты в зоне СВО исполняют новую песню ST
8 февр
«Все серьезно»: РФ не получила ответ от Франции на запрос по набору наемников
8 февр
Чужой не пройдет: как разведчики ВДВ ведут оборону Артемовска
8 февр
«Дай ему сил»: новая песня рэпера ST стала патриотическим гимном для бойцов на передовой
8 февр
ЗРК «Бук-М3» — надежный щит! Лучшее видео из зоны СВО за день
8 февр
Не дал противнику продвинуться: как российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ
7 февр
«Переобувается в воздухе»: почему президент Польши меняет отношение к Украине
7 февр
Рэпер ST поблагодарил фанатов за реакцию на выступление в зоне спецоперации
7 февр
«Все, что могли — сделали»: у Германии закончилась помощь для Украины
-8° Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.15
0.47 98.09
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
Солидный юбилей: Санкт-Петербургский государственный университет отмечает 300-летие
10:08
«Карательные меры»: ЕС готовится к войне с Дональдом Трампом
10:06
В Wildberries отреагировали на драку между сотрудниками склада в Электростали
9:53
«Жуткая история»: депутата Рады шокировало избиение «наводчицы» из военкомата
9:50
«Порочный круг»: на Украине назрел конфликт между боевиками и гражданскими
9:45
«Нужно больше, но магии нет»: у Евросоюза закончилось оружие для Украины

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса