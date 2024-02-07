Киев готовится ужесточить мобилизацию: какие права остаются у украинских мужчин

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 1 730 0

Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине

Киев готовится ужесточить мобилизацию: какие права остаются у украинских мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Минобороны страны требует у Рады поторопиться с законом.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк.

«Законопроект принят без предложений комитета. Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение», — написал политик в своем Telegram-канале.

Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Кроме того, мужчины Украины должны будут по первому требованию сотрудников военкомата и полицейских предъявлять военный билет, иначе их тут же доставят в военкомат, откуда, как известно только один путь — на линию соприкосновения. А те, кто находится за границей, могут обращаться за помощью к украинским дипмиссиям только при наличии военно-учетных документов.

По словам местных политиков, ужесточить мобилизацию просили в министерстве обороны Украины.

«Верховная Рада получила письмо от Минобороны с просьбой как можно быстрее рассмотреть законопроект о мобилизации, ведь само принятие — это еще не реальные шаги к мобилизации, на это потребуется время. Этот документ точно необходим, ведь это запрос наших военных, Генерального штаба, Министерства обороны», — заявил украинскому изданию «Страна» народный депутат Егор Чернев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бойцы РФ нанесли удары по нацгвардии Украины на южнодонецком направлении.

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