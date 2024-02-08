«Выдают глаза»: Николаева призналась, что ждет ребенка от бывшего Волочковой

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 62 0

Николаева сообщила, что решила объявить о беременности по совету супруга Вдовина

«Выдают глаза»: Николаева призналась, что ждет ребенка от бывшего Волочковой

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Знаменитость больше не могла скрывать свое интересное положение.

Российская журналистка и телеведущая Елена Николаева объяснила, почему решила раскрыть свою вторую беременность. Она рассказала, что ей посоветовал сделать это супруг Игорь Вдовин, у которого, как известно, ранее был роман с балериной Анастасией Волочковой. Об этом пишет 7Дней.ru.

Ведущая уже воспитывает сына Александра. В своей социальной сети Елена поделилась милыми фотографиями с мальчиком. Позировала перед камерой она с заметно округлившимся животом.

Николаева не выдержала многочисленных домыслов и слухов. Придать огласке свое интересное положение она решила благодаря мужу, который поддержал ее и посоветовал больше не держать интригу.

Николаева также отметила, у женщины в положении заметно меняется взгляд, что тоже заметили подписчики.

«Спасибо большое за добрые пожелания. Про глаза — муж тоже говорил, что и без тестов бы все понял и что сообщать уже точно пора, потому что выдает даже не растущий любимый живот, а глаза. Их выражение», — сказала Елена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова стремительно теряет килограммы.

-14° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.15
0.47 98.09
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ
19:27
«Поблагодарил за два года»: Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ
19:24
В ЦБ России прогнозируют снижение ключевой ставки
19:06
«Выдают глаза»: Николаева призналась, что ждет ребенка от бывшего Волочковой
18:48
Шольц приехал в США ради помощи Украине: почему его ждет разочарование
18:46
Умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса