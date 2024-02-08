Боевики ВСУ атаковали автобус с мирными жителями Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали БПЛА автобус с мирными жителями под Белгородом
Фото: © РИА Новости / Ирина Геращенко
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Армия киевского режима для реализации преступления использовала дрон-камикадзе.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус в Белгородской области с помощью беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители», — написал он.
В результате обстрела пострадал один человек. Как уточнил Гладков, у мужчины осколочные ранения ноги, его в скором времени госпитализируют.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские истребители сбили украинский самолет Су-25 под Донецком.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
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