Боевики ВСУ атаковали автобус с мирными жителями Белгородской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 118 0

Гладков: ВСУ атаковали БПЛА автобус с мирными жителями под Белгородом

Боевики ВСУ атаковали автобус с мирными жителями Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Ирина Геращенко

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Тема:
Спецоперация

Армия киевского режима для реализации преступления использовала дрон-камикадзе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус в Белгородской области с помощью беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители», — написал он.

В результате обстрела пострадал один человек. Как уточнил Гладков, у мужчины осколочные ранения ноги, его в скором времени госпитализируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские истребители сбили украинский самолет Су-25 под Донецком.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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