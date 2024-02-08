Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 под Донецком

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Евгения Романова
Евгения Романова 73 0

О каких еще успехах ВС РФ в зоне СВО сообщили в Минобороны?

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила под Донецком украинский самолет Су-25. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«ВКС России в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Вместе с тем средства ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО Vampire. Также были уничтожены 73 беспилотника ВСУ в Ягодном Харьковской области, Кременной ЛНР, Новомихайловке и Николаевке ДНР, а также в Любимовке под Запорожьем.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК РФ вычислил украинских боевиков, причастных к обстрелу Лисичанска.

Тема:
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