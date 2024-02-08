На Украине расформировали спецполк Нацполиции из-за отказа идти на фронт
Руководство Нацполиции предложило своим сотрудникам два варианта, но оба ведут на передовую.
Фото: Reuters / THOMAS PETER
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Днепропетровске расформировали полк специального назначения национальной полиции Украины после того, как силовики отказались идти на передовую. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич в Telegram-канале госоргана.
Распустить целый полк решило руководство ведомства, которое пыталось записать своих сотрудников в штурмовые бригады и отправить на фронт.
«Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. То есть такого полка больше не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач», — заявил Александр Фацевич.
Перед силовиками поставили выбор: либо уволиться с одновременным вручением повесток в военкомат либо все-таки добровольно записаться в штурмовую бригаду Нацполиции Украины «Лють».
Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.
Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ВСУ предрекли глобальный провал из-за нехватки боевиков.
- 8 февр
- Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РЗСО «Ураган» и «Ольха»
- 8 февр
- «Ощущение личной избранности»: психолог о поднятии музыкантами духа у бойцов СВО
- 8 февр
- «Побольше бы таких артистов»: российские бойцы поблагодарили рэпера ST
- 8 февр
- Гладков сообщил об обстреле белгородского села Ржевка, пострадали пять человек
- 8 февр
- Боевики ВСУ атаковали автобус с мирными жителями Белгородской области
- 8 февр
- Российские бойцы уничтожили долговременные укрытия ВСУ на купянском направлении
- 8 февр
- Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 под Донецком
- 8 февр
- Каждого поименно: СК РФ вычислил украинских боевиков, причастных к обстрелу Лисичанска
- 8 февр
- «Основа всего»: в ВСУ предрекли глобальный провал из-за нехватки боевиков
- 8 февр
- «США выйдут из событий?» — Байден назвал положение Украины критическим
Читайте также
78%
0.47 98.09
0.65
Нашли ошибку?