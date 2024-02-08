«Серьезная угроза для Зеленского»: почему Залужного сняли с поста главкома ВСУ

Военный эксперт спрогнозировал какая судьба может ждать Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Военный эксперт Константин Сивков считает, что украинский лидер сделал это из-за страха потерять свою власть.

«Залужного убрали по той простой причине, что он стал реальной политической фигурой, представляет угрозу Зеленскому. Дальнейшее пребывание на посту Залужного чревато военным переворотом на Украине», — объяснил эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Вместо Валерия Залужного на должность главкома ВСУ назначили командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Эксперт считает, что плохо кончится для ВСУ. Это может привести к дестабилизации украинской армии, а также падению морально-психологического состояния у боевиков. Но это сыграет на руку России, указал Сивков.

«Что касается самого Залужного, то, скорее всего, теперь попытается занять определенную политическую нишу, если только в отношении него не будут приняты меры репрессивного характера по обвинению в некачественном управлении войсками, что будет притянуто за уши, естественно, с последующим изоляцией в тюрьме, изоляцией от общества. Либо его могут направить на политическую пенсию в качестве посла в какую-то другую страну с тем, чтобы брать его с Украины. Если же Залужный останется на Украине, он будет представлять серьезную угрозу для Зеленского», — объяснил специалист.

Даже учитывая смену главкома ВСУ, вероятность военного переворота в стране не уменьшилась. Он не потерял свой авторитет перед украинцами, поэтому Зеленский все равно будет чувствовать угрозу. По мнению эксперта, «ликвидировать» ее глава Незалежной может несколькими способами.

Первый вариант — это превращение Залужного в посла и его последующая отправка в другое государство. Второе — выдвинуть против Залужного обвинения в некачественном управлении войсками, подрыве оборонной способности Украины с последующей изоляцией от общества. Третий вариант — это ликвидация. Причем при последнем исходе киевский режим, скорее всего, попытается обвинить в этом РФ. Но есть и такой вариант, при котором киевский режим не будет заморачиваться и открыто избавятся от Залужного, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.