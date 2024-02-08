«Серьезная угроза для Зеленского»: почему Залужного сняли с поста главкома ВСУ

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 2 018 0

Военный эксперт Сивков: Зеленский боится Залужного, поэтому и уволил его

Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Военный эксперт спрогнозировал какая судьба может ждать Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Военный эксперт Константин Сивков считает, что украинский лидер сделал это из-за страха потерять свою власть.

«Залужного убрали по той простой причине, что он стал реальной политической фигурой, представляет угрозу Зеленскому. Дальнейшее пребывание на посту Залужного чревато военным переворотом на Украине», — объяснил эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Вместо Валерия Залужного на должность главкома ВСУ назначили командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Эксперт считает, что плохо кончится для ВСУ. Это может привести к дестабилизации украинской армии, а также падению морально-психологического состояния у боевиков. Но это сыграет на руку России, указал Сивков.

«Что касается самого Залужного, то, скорее всего, теперь попытается занять определенную политическую нишу, если только в отношении него не будут приняты меры репрессивного характера по обвинению в некачественном управлении войсками, что будет притянуто за уши, естественно, с последующим изоляцией в тюрьме, изоляцией от общества. Либо его могут направить на политическую пенсию в качестве посла в какую-то другую страну с тем, чтобы брать его с Украины. Если же Залужный останется на Украине, он будет представлять серьезную угрозу для Зеленского», — объяснил специалист.

Даже учитывая смену главкома ВСУ, вероятность военного переворота в стране не уменьшилась. Он не потерял свой авторитет перед украинцами, поэтому Зеленский все равно будет чувствовать угрозу. По мнению эксперта, «ликвидировать» ее глава Незалежной может несколькими способами.

Первый вариант — это превращение Залужного в посла и его последующая отправка в другое государство. Второе — выдвинуть против Залужного обвинения в некачественном управлении войсками, подрыве оборонной способности Украины с последующей изоляцией от общества. Третий вариант — это ликвидация. Причем при последнем исходе киевский режим, скорее всего, попытается обвинить в этом РФ. Но есть и такой вариант, при котором киевский режим не будет заморачиваться и открыто избавятся от Залужного, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

Тема:
Спецоперация
8 февр
«Проводник интересов»: что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском
8 февр
Опубликованы кадры возвращения 100 российских бойцов из плена
8 февр
Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РЗСО «Ураган» и «Ольха»
8 февр
На Украине расформировали спецполк Нацполиции из-за отказа идти на фронт
8 февр
«Ощущение личной избранности»: психолог о поднятии музыкантами духа у бойцов СВО
8 февр
«Побольше бы таких артистов»: российские бойцы поблагодарили рэпера ST
8 февр
Гладков сообщил об обстреле белгородского села Ржевка, пострадали пять человек
8 февр
Боевики ВСУ атаковали автобус с мирными жителями Белгородской области
8 февр
Российские бойцы уничтожили долговременные укрытия ВСУ на купянском направлении
8 февр
Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 под Донецком
-15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.26
0.11 98.35
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:29
«Европейцам будет тяжело»: стало известно о намерениях Трампа в случае переизбрания
0:20
Состоялся релиз новой песни рэпера ST «Дай ему сил»
0:09
Законопроект о помощи Украине и Израилю прошел первое голосование в сенате США
23:55
«Плаксе» быть: Сергей Жуков раскрыл детали второго сезона сериала
23:42
Американские чиновники признались, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot
23:26
«Серьезная угроза для Зеленского»: почему Залужного сняли с поста главкома ВСУ

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса