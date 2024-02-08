«Проводник интересов»: что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском
Военный эксперт Сивков: Сырский станет проводником интересов Залужного в ВСУ
Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru
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Что изменится в Вооруженных силах Украины после отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего армии?
Валерия Залужного сняли с поста главнокомандующего ВСУ (Вооруженные силы Украины). На его место назначен командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Военный эксперт Константин Сивков рассказал, чего от него ждать и как его назначение повлияет на ситуацию ВСУ на поле боя.
«Сырский — это генерал украинской армии российского происхождения. Закончил он Московское высшее военное командное училище, известное под названием „Кремлевские курсанты“. Проходил службу в советская армия на территории Украины. После распада Советского Союза принял украинское гражданство, перешел на службу в украинские Вооруженные силы и сделал определенную карьеру, достигнув должности главкома сухопутных войск Украины», — сказал эксперт.
Сырский руководил войсками при обороне Артемовска. Там он проявил себя, как плохой командующий. Из-за этого новый главком ВСУ не пользуется таким же большим авторитетом, как Залужный. Поэтому сложно прогнозировать тактику Сырского.
«Но я полагаю, учитывая, что Сырский в свое время отказывался заместить Залужного. Было это буквально несколько дней тому назад. Надо полагать, что отношения Сырского и Залужного сильно в худшую сторону не изменились. А раз так, то Сырский, будучи подчиненным Залужного, который уважал его, он будет в Вооруженных силах проводников его интересов. Хотя попытку сыграть свою игру исключить в полной мере нельзя», — сказал военный эксперт.
Специалист отметил, что в любом случае подобная замена пойдет на руку ВС РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.
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