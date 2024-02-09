Уголовное дело возбудили по факту гибели президента федерации каратэ Петербурга

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 64 0

Тело спортсмена нашли на полигоне «Невский». Что произошло?

Уголовное дело возбудили по факту гибели президента федерации каратэ Петербурга

Фото: ИЗВЕСТИЯ Zurab_Javakhadze

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Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту гибели президента федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о 105 статье УК РФ («Убийство»).

Тело спортсмена с огнестрельной раной на голове нашли 7 февраля на территории спортивного комплекса «Невский». Сообщается, что мужчина лежал недалеко от мишеней. Сейчас место происшествия исследуют специалисты.

Супруга погибшего Наталья подтвердила, что у Конева была запланирована поездка на полигон, чтобы обстрелять карабин перед охотой. По одной из предварительных версий, пуля могла прилететь рикошетом во время стрельбы на полигоне. Однако следователи рассматривают разные варианты.

Виталий Конев возглавлял Спортивную федерацию каратэ Санкт-Петербурга с 2013 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Дагестане подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева арестовали на два месяца.

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