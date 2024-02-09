«Надо с ним как-то договариваться»: Путин об Илоне Маске и искусственном интеллекте

Развитие компьютерного разума остановить уже невозможно, но важно понимать, что оно не должно быть бесконтрольным.

В ходе двухчасового интервью затронули не только те кризисы, которые разворачиваются сейчас, но и те, что ждут человечество впереди. Высокие технологии, которые развиваются семимильными шагами, приносят людям не только комфорт, но и серьезные вызовы.

В частности — рано или поздно наступит период, когда придется на межгосударственном уровне договариваться о регулировании исследований в сфере искусственного интеллекта. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос американского журналиста Такера Карлсона, как скоро начнется эпоха империи цифрового разума.

«Вот сейчас говорят в США, Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека», —заметил Путин.

«Что вы об этом думаете?» — поинтересовался у него Карлсон.

«Я думаю, что Маска остановить невозможно. Он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договориться. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек. Я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам. Человечество, конечно, должно думать по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий в генетике либо в искусственном интеллекте», — ответил российский лидер.

Президент подчеркнул, что человечество придет к пониманию угрозы беспредельного, бесконтрольного развития искусственного интеллекта. И привел в пример международные договоренности о регулировании в сфере ядерного оружия. Они были достигнуты, когда страны-обладатели поняли, что его применение приведет к тотальному уничтожению.