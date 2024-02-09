Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Ушел из жизни резидент рекрутинговой компании HeadHunter Михаил Жуков. Сообщение об этом появилось 9 февраля 2024 года в Telegram-канале пресс-службы HH.

Михаилу Жукову было 56 лет. Он занимал должность генерального директора с 2008 года, в 2023-м стал президентом компании.

«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким. Уже в первые годы своего руководства Михаил вывел компанию в лидеры рынка онлайн-рекрутинга в России, позднее — в тройку самых крупных мировых сайтов по поиску работы и персонала», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются. О том, когда и где состоится прощание с Михаилом Жуковым, в компании обещали объявить позже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело президента федерации каратэ Петербурга нашли с простреленной головой.