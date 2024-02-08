Тело президента федерации каратэ Петербурга нашли с простреленной головой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

Это несчастный случай или убийство?

Тело президента федерации каратэ Петербурга нашли с простреленной головой

Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга / kfis_spb

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Тело президента Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталия Конева нашли с простреленной головой на территории спортивного комплекса «Невский». Об этом сообщило издание 78.ru.

Сообщается, что мужчину обнаружили во время планового обхода территории. При первичном осмотре криминалистами признаков насильственной смерти найдено не было. По одной из предварительных версий, пуля могла прилететь рикошетом во время стрельбы на полигоне. Супруга погибшего Наталья подтвердила, что у Конева была запланирована поездка на полигон.

«Он мне сказал, поедет на полигон обстрелять карабин. У него планировалась охота», — заявила она.

В комитете по физической культуре и спорту города выразили соболезнования родным и близким мужчины. Чиновники подчеркнули, что его «преданность и энтузиазм вдохновляли многих».

Дата и место прощания пока неизвестны. Конев возглавлял Спортивную федерацию каратэ Санкт-Петербурга с 2013 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении частного вертолета. Политик находился за штурвалом.

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