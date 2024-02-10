Обитающие в Чернобыле волки-мутанты могут помочь в борьбе с раком

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 40 0

У них изменена иммунная система и есть генетические особенности, способные помочь защититься от этого заболевания.

Обитающие в Чернобыле волки-мутанты могут помочь в борьбе с раком

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

У волков, живущих недалеко от Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), выработан набор генов сопротивляемости онкологии, как удалось выяснить биологам из Принстонского университета в США. Издание The Telegraph пишет, что эти мутации могут помочь человечеству в борьбе с раком.

Дело в том, что животные смогли противостоять радиации, которая обычно вызывает рак. Они постоянно подвергаются радиационному воздействию в размере 11,28 миллибар каждый день. Это больше допустимой нормы безопасности для человека аж в шесть раз.

В этой зоне у волков изменена иммунная система, так же, как у больных онкологией, которые проходят лучевую терапию. Но и это еще не все — у животных выявлены генетические изменения, которые защищают их от рака.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские ученые приближаются к разгадке главной тайны мира.

-15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
«Солнцепеки» выжигают позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
9:40
«Я их выращу»: Владимир Стержаков мечтает воспитывать внуков
9:21
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
9:06
Обитающие в Чернобыле волки-мутанты могут помочь в борьбе с раком
8:45
МИД Венгрии сообщил об угрозе для страны из-за Украины
8:27
Зависит от вида: какие крупы нужно промывать перед варкой, а какие нет

Сейчас читают

Высокие требования: ученые создали уникальные бронежилеты для участников СВО
«Влияет на мешки под глазами»: Сергей Жуков рассказал, мешают ли дети его карьере
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса