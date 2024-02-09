«Появилась спонтанно»: ST рассказал о творческих планах после выхода трека «Дай ему сил»

Исполнитель согласен, что такие песни очень нужны обществу.

Музыкант ST (Александр Степанов) рассказал 5-tv.ru о своих творческих планах после выхода трека «Дай ему сил», который понравился российским военным во время концерта исполнителя перед бойцами Росгвардии.

Он поделился, что песня «Дай ему сил» родилась спонтанно, наверное, поэтому, стала такой популярной. Артист отметил, что в дальнейшем тоже, возможно, будет писать подобные хиты.

«Песня „Дай ему сил“ она, знаете, появилась так спонтанно, я думаю, поэтому, у нее и складывается такая судьба. Поэтому, у меня есть еще зарисовки, но, посмотрим. Но я не хочу, чтобы это превращалось, знаете, в какое-то „надо писать“. Хотя, писать такие песни действительно надо, поэтому, посмотрим», — сообщил ST.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что исполнитель ST рассказал о создании трека «Дай ему сил». Музыкант признался, что до выступления перед бойцами Росгвардии даже не думал выпускать трек.