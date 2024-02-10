Песков рассказал о хакерских атаках на сайт Кремля

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 25 0

Песков: сайт Кремля подвергается кибератакам ежедневно

Песков рассказал о хакерских атаках на сайт Кремля

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Зарубежные киберпреступники предпринимают попытки получить доступ к порталу администрации президента.

Сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам хакерских атак, но они не могут пробить круглосуточную защиту отечественных специалистов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о возможных кибератаках на госсайт в день публикации интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он отметил, что о каких-то экстраординарных нападений хакеров ему неизвестно.

«На сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак. Ежесуточно в течение года», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

По словам Пескова, бывают сильные DDoS-атаки, целью которых является получение доступа к администрированию портала.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже стало самой обсуждаемой темой в Соединенных Штатах.

За считанные часы этот «идеальный дуэт» набрал рекордное число просмотров, а в соцсетях породил множество весьма характерных мемов на злобу дня. В беседе с политическим обозревателем президент России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков сказал об интервью Путина журналисту Карлсону.

-15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Та самая злодейка: умерла звезда сериала «Дикая Роза»
14:15
Чернышенко и Минниханов оценили готовность ИТ-парка к «Играм Будущего» в Казани
14:11
«Я искренне тебя люблю»: мужчина жестоко зарезал любовницу в Тобольске
13:53
Песков рассказал о хакерских атаках на сайт Кремля
13:35
«Допустили промахи»: в администрации США признали ошибки в оценке конфликта в Газе
13:17
«Душевная мелодия»: житель Донецка о новой песне ST «Дай ему сил»

Сейчас читают

Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Самые кинематографичные места России: где снимали популярные сериалы и фильмы
«Влияет на мешки под глазами»: Сергей Жуков рассказал, мешают ли дети его карьере
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса