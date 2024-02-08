«Будут читать не один день»: Песков об интервью Путина журналисту Карлсону

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 14 0

Песков: визит Такера Карлсона вызвал зашкаливающий резонанс в России и США

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

На Западе после приезда американского журналиста в Россию началась настоящая истерия. Впрочем, неожиданной такую реакцию все же назвать сложно.

Визит американского журналиста и политического обозревателя Такера Карлсона в Россию вызвал зашкаливающий резонанс в РФ и США, а его интервью с Владимиром Путиным ждут по всему миру. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что сама по себе персона Карлсона, равно как и его приезд в Россию, и, тем более, интервью с Путиным — это событие, которое вызвало особый, одинаково зашкаливающий резонанс и в РФ, и в Соединенных Штатах.

«Очевидно, что это — интервью, которое ждут, очевидно, что это — интервью, которое будут читать и анализировать не один день», — убежден Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что каждое интервью главы государства представителям СМИ, особенно, зарубежным, это — важное событие.

Что касается Такера Карлсона, которому уже начали поступать угрозы со стороны некоторых представителей властей США, по мнению Пескова, он в какой-либо защите со стороны России не нуждается.

«Я думаю, что он может сам постоять за себя. Помимо не совсем вменяемых голосов в США, там звучат и вменяемые голоса. Поэтому будем смотреть. Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением с точки зрения главы Российского государства», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона.

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