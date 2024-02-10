Президент Венгрии Новак подала в отставку

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 78 0

Как политик обосновала это решение?

Президент Венгрии Новак подала в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert

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Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.

«Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», — сказала она.

Данное решение Новак приняла на фоне скандала из-за того, что она помиловала осужденного, который является фигурантом дела о педофилии. Как отмечается, президент извинилась перед всеми, кого разочаровала, находясь на своем посту.

Ранее 5-tv.ru писал, что канадская оппозиция призвала премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку. Такая реакция последовала за появлением новых подробностей по чествованию нациста в местном парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Глава правительства утверждал, что никак не связан с этим, но, как заявил лидер оппозиции, Трюдо лично позвал Ярослава Гунько.

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