Все из-за Украины: США прекратили разработку «вертолета будущего» FARA

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 49 0

Defense News: армия США отменила программу вертолета будущего FARA

Все из-за Украины: США прекратили разработку «вертолета будущего» FARA

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Jennifer Reynolds

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как события на территории Незалежной повлияли на решение Пентагона?

США решили закрыть программу по разработке нового вооруженного разведывательного вертолета Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) после анализа боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета Defense News.

«В своем заявлении начальник штаба армии Рэнди Джордж заявил, что на решение повлиял анализ поля боя на Украине. Там увидели, что воздушная разведка коренным образом изменилась», — говорится в материале.

Бюджетные документы свидетельствуют о том, что американская армия потратила на программу как минимум два миллиарда долларов. Программа началась в 2018-м — в США надеялись, что она послужит образцом для новых подходов к приобретению самых сложных и дорогих систем вооружения.

Однако анализ ситуации на Украине показал, что условия боев изменилась, пишет издание. Американская армия не станет полагаться на пилотируемые вертолеты в большинстве миссий, а будет использовать БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали оружие армии России, сорвавшее контрнаступление ВСУ.

-15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:14
Очевидцы сообщили о взрыве в офисном здании в Элисте
22:03
«Начинают замечать»: в Италии вынесли Зеленскому приговор после анализа приказов для ВСУ
21:47
«Терять ей нечего»: Рудковская пожаловалась на беспредел со стороны домработниц
21:25
В Нидерландах призвали снять все ограничения на поставки оружия Украине
21:11
«По воле судьбы»: жена хирурга Хайдарова объявила о важном событии в жизни
20:57
Все из-за Украины: США прекратили разработку «вертолета будущего» FARA

Сейчас читают

Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
«Я их выращу»: Владимир Стержаков мечтает воспитывать внуков
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса