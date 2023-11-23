Российская авиация— вот что представляет угрозу для украинских неонацистов.

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» стали одним из наиболее влиятельных видов вооружения в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом пишет Business Insider.

«Российские вертолеты Ка-52 стали головной болью для украинских войск во время летнего контрнаступления на юге Украины», — сообщают авторы.

В материале указано, что в июне Минобороны Великобритании проинформировало об усилении ударных вертолетных сил российской армии. В июле в британском ведомстве признали, что Ка-52 заполучили превосходство в небе над регионом.

Западные помощники Киева тогда сделали свой ход — передали зенитно-ракетные комплексы ATACMS в надежде, что это заставит ВС РФ отодвинуть свои объекты и базы от линии фронта. Однако они просчитались, и снизить влиятельность «Аллигаторов» в зоне спецоперации не удалось.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что девушкам в ВСУ приходится вручную разминировать минные поля.