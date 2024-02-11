Русский богатырь: Овечкин побил очередной рекорд Гретцки в НХЛ

Случилось это во время игры против «Бостон Брюинз».

Нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по числу забитых шайб в пустые ворота в матчах НХЛ. Таким образом россиянин обогнал канадца Уэйна Гретцки.

Помимо этого, он сократил до 60 шайб отставание от рекорда Гретцки в рейтинге лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин забросил свою 834-ю шайбу.

К рекорду россиянин приблизился с помощью гола в игре против «Бостон Брюинз» — Овечкин отличился за 27 секунд до конца третьего периода, забив в пустые ворота. Игра в Бостоне закончилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Ранее 5-tv.ru писал, что НХЛ в феврале следующего года проведет международный турнир без участия сборной России. Состязания пройдут с 12 по 20 февраля 2025 года.

В них примут участие национальные команды Канады, США, Швеции и Финляндии. На предварительном этапе команды проведут круговой турнир, далее две лучшие сборные сыграют в финале.