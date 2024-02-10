ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Срочная новость 35 0

Минобороны: ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Среди целей были предприятия ВПК и места дислокации боевиков ВСУ.

ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, для ударов применялось высокоточное оружие большой дальности как воздушного, так и морского базирования, а также боевые дроны.

В результате массовой атаки поражены предприятия, на которых ремонтируются самолеты и беспилотники противника, а также места производств реактивных снарядов и РСЗО.

Кроме того, ВС РФ ударили по местам дислокации боевиков ВСУ.

«Поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские «Солнцепеки» выжигают позиции ВСУ — видео с передовой.

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