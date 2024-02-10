ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине
Минобороны: ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам на Украине
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Среди целей были предприятия ВПК и места дислокации боевиков ВСУ.
ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, для ударов применялось высокоточное оружие большой дальности как воздушного, так и морского базирования, а также боевые дроны.
В результате массовой атаки поражены предприятия, на которых ремонтируются самолеты и беспилотники противника, а также места производств реактивных снарядов и РСЗО.
Кроме того, ВС РФ ударили по местам дислокации боевиков ВСУ.
«Поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников», — сообщили в Минобороны РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские «Солнцепеки» выжигают позиции ВСУ — видео с передовой.
- 10 февр
- Минобороны РФ: киевский режим пытался атаковать российские корабли в Черном море
- 10 февр
- «Пустеющая» страна: как население Украины стремительно сокращается
- 10 февр
- «Мясник» и «генерал-200»: изменит ли новый главком Сырский ситуацию на СВО
- 10 февр
- «Солнцепеки» выжигают позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 10 февр
- Высокие требования: ученые создали уникальные бронежилеты для участников СВО
- 10 февр
- Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра
- 10 февр
- «Нет решения»: Зеленский не смог выпросить у конгрессменов США ракеты ATACMS
- 9 февр
- «Зеленского — вон»: в Киеве начались протесты из-за отставки Залужного
- 9 февр
- Трек музыканта ST «Дай ему сил» вошел в ТОП-20 самых популярных песен
- 9 февр
- Исполнитель ST рассказал о создании трека «Дай ему сил»
Читайте также
78%
-0.37 97.94
-0.41
Нашли ошибку?