«Я застыла»: Яна Поплавская поделилась страшным диагнозом

Актриса призналась, что перед ней стоял сложный выбор.

Актриса Яна Поплавская, прославившаяся благодаря главной роли Красной Шапочки, рассказала об ужасном диагнозе, который ей поставили врачи. Страшной историей артистка поделилась во время интервью для RTVI.

В 2016 году знаменитость пережила особо тяжелый момент своей жизни. По результатам анализов, Поплавской диагностировали рак в последней стадии. Услышав «приговор», актриса, расставшаяся с первым мужем Сергеем Гинзбургом и вступившая в отношения с Евгением Яковлевым, надеявшаяся на новую жизнь, была абсолютно раздавлена.

«Я легла на диван, отвернулась лицом к стене. Я даже не плакала. Я застыла», — поделилась воспоминаниями артистка.

Больше всего она боялась навсегда покинуть своих детей. Как сообщили Поплавской врачи, на тот момент у нее оставалось лишь полтора года.

Обратившись к знакомому онкологу, звезда оказалась перед выбором: пройти сложную и мучительную химиотерапию, либо же прожить оставшееся время красиво, позволив себе все.

Актриса предпочла второй вариант. Она отправилась молиться в Иерусалим — просить у Бога стойкости. Там Яна Поплавская встретила свою давнюю знакомую, которая посоветовала сдать анализы повторно.

И чудо действительно случилось. Новые результаты не показали каких-либо подозрений на смертельную болезнь. Первоначальный диагноз списали на страшную врачебную ошибку.

В 2022 году артистка официально связала себя узами брака с возлюбленным Евгением Яковлевым, который младше Поплавской на 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Поплавская не переносит Шепелева.