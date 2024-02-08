«Не соответствует поведению мужчины»: почему Поплавская не переносит Шепелева

Актриса вспомнила несколько неприятных моментов из жизни телеведущего.

Актриса Яна Поплавская публично осудила телеведущего Дмитрия Шепелева, который был возлюбленным певицы Жанны Фриске, скончавшейся почти девять лет назад. Знаменитость дала интервью YouTube каналу RTVI, в котором призналась, что не уважает мужчину.

Уже давно общественность возмущена тем, что Шепелев не позволяет сыну Платону общаться с семьей его матери Жанны Фриске. Для Поплавской поступки телеведущего не являются «мужскими». В пример она привела его взаимоотношения с исполнительницей Ольгой Орловой, которая является крестной мамой мальчика.

«Мне достаточно Ольги Орловой, мне достаточно Жанны, которую я знала, слава Богу, при жизни. Мне достаточно многих его поступков, чтобы составить такое мнение. Его поведение не соответствует поведению мужчины», — рассказала актриса.

Она также вспомнила конфликт между Дмитрием и отцом Фриске Владимиром Копыловым. По словам Поплавской, между мужчинами после смерти певицы возник крупный скандал. Тогда Владимир обвинил Шепелева в краже 300 миллионов рублей, которые были собраны благотворительным фондом на лечение артистки.

«Эти разборки с отцом Жанны… Он, может быть как мужик и некрасиво себя вел — я говорю про папу, но ведь им движет ненависть и отчаяние. Я очень верю Оле Орловой — она была ближайшей подругой Жанны», — поделилась мнением Поплавская.

Кроме того, она упомянула, что многие люди рассказывали про Дмитрия «неприглядные вещи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у телеведущего Шепелева был брак до Фриске.