«Есть связь»: Волочкова надеется на роман с актером из Голливуда

Любовь знаменитостей угасала постепенно. Но кто был инициатором расставания?

Скандальная балерина Анастасия Волочкова все еще надеется на продолжение романа с одним из знаменитых голливудских актеров, с которым, по ее словам, она встречалась некоторое время. Об этом танцовщица рассказала в одной из популярных передач.

Звезда театров рассказала, что впервые иностранную любовь она повстречала во время своих отношений с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Иностранный артист был охвачен чувствами к Волочковой, в то же время как и сама балерина искренне им заинтересовалась.

Однако бурному развитию романа помешала не только постоянная охрана олигарха, которая сопровождала Анастасию на каждом шагу, но и привязанность знаменитостей к своим любимым профессиям.

«Он сразу признался, что влюблен. Но мы честно друг другу сказали о том, что не сможем быть вместе, потому что он не оставит Голливуд, а я не оставлю Россию, не оставлю Большой театр», — вспомнила танцовщица.

Общение голливудский мачо и Волочкова все же сохраняли, рассказала танцовщица. В очередной раз они встретились после того, как звезда рассталась с Керимовым и пребывала в Америке на гастролях — чувства вспыхнули вновь.

Затем роман постепенно затих. Утекло «много воды» и бывшие любовники совсем потеряли связь. Последним напоминаем о себе служила лишь коллекция кукол Monster High, которую актер подарил дочке Анастасии на ее десятый день рождения.

Но известная балерина не отчаивается: у нее осталась возможность найти Керри, который в свои 62 года все еще одинок.

«У меня есть связь с продюсером Бобом Ван Ронкелем. Поэтому если что, я могу всегда его найти», — пообещала Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова показала и высмеяла своих хейтеров.