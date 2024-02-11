«Мне нравится, когда мы с папой болтаем»: подросший сын Шепелева появился на шоу

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 25 0

Сын Жанны Фриске Платон любит проводить время со своей семьей

«Мне нравится, когда мы с папой болтаем»: подросший сын Шепелева появился на шоу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Как наследник легендарной артистки живет сейчас?

Телеведущий Дмитрий Шепелев долгое время скрывал от телекамер и прессы своего первенца — сына Платона от Жанны Фриске. Оказалось, что мальчик совсем не против появления на публике.

В эфире шоу на одном из федеральных каналов Платон появился вместе с отцом. В этом проекте звезды готовят блюда под руководством своих детей.

Десятилетний Платон проявил себя как смышленый, умный мальчик. Он рассказал, что мечтает стать баскетболистом.

Наследник звезды неплохо играет на гитаре и фортепиано. Любовь матери к музыке передалась и сыну.

Ребенок звездных родителей обожает проводить время с семьей. Шепелев учит сына быть щедрым и спокойным.

Шоумен признался, что присутствовал на родах первенца. Увидеть начальные секунды жизни своего сына было важно для знаменитости.

«Вечером мы с папой гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях», — рассказал Платон.

Сейчас Шепелев живет со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они воспитывают троих детей: десятилетнюю Ладу от первого брака Тулуповой, Платона, а также совместного ребенка Тихона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Яна Поплавская не переносит Шепелева.

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