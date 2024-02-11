Трое пострадавших при взрывах в Элисте находятся в тяжелом состоянии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 42 0

Получившим ранения оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Трое пострадавших при взрывах в Элисте находятся в тяжелом состоянии

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Трое пострадавших при взрывах в Элисте сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в среднетяжелом. Об этом рассказал министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев.

После случившегося он провел совещание с главным врачом и другими сотрудниками республиканской больницы. Взрыв случился в центре по оказанию психологической помощи.

Двое пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Также в тяжелом состоянии находится сотрудник Росгвардии.

Он получил ранения при детонации, которая произошла во время обыска дома мужчины, устроившего первый взрыв. Вместе с ним было еще двое коллег — они находятся в среднетяжелом состоянии.

Сараев подчеркнул, что со всеми пострадавшими проводятся лечебные мероприятия. Также специалисты городской поликлиники работают в пунктах временного размещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, СК возбудил дело после ранения сотрудников Росгвардии при взрыве в Элисте.

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