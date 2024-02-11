СК возбудил дело после ранения сотрудников Росгвардии при взрыве в Элисте

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Трое силовиков пострадали во время работы в жилище мужчины, погибшего ранее в ПНД.

СК возбудил дело после ранения сотрудников Росгвардии при взрыве в Элисте

Фото: Пименов Роман / ТАСС

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Уголовное дело возбуждено по факту ранения сотрудников Росгвардии в Элисте во время работы в доме, где сдетонировало взрывное устройство. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 10 февраля житель Элисты, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. У него возник конфликт с сотрудником, во время которого мужчина устроил подрыв неизвестного взрывного устройства. Сам клиент центра погиб, а работник и его родственник получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

После этого, 11 февраля в 01:20 в жилище погибшего сдетонировало неустановленное взрывное устройство. В итоге получили ранения трое силовиков, которые искали там взрывоопасные предметы. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники оперативных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва в Элисте.

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