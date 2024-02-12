Все настолько плохо? Глава Пентагона Остин передал свои полномочия заместителю
Глава Пентагона Остин передал свои полномочия заместителю из-за госпитализации
Фото: OLIVIER MATTHYS / ТАСС
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О текущей ситуации проинформирован Белый дом.
Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю после госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«Приблизительно в 4:55 по полудни (00:55 мск воскресенья) министр Остин передал исполнение своих полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Заместитель министра приняла исполнение обязанностей и полномочий», — цитирует сообщение РИА Новости.
Остин продолжает находиться в больнице для проверки в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем. О текущей ситуации проинформирован Белый дом.
О новой госпитализации Остина стало известно ночью 12 февраля. Чиновника доставили в центр Уолтера Рида.
Ранее 5-tv.ru писал, что Остин признал неправоту из-за тайной госпитализации. Министр также отметил, что должен был сообщить о серьезном диагнозе своей команде и американцам.
Остин извинился перед коллегами и гражданами США. В начале января он перенес операцию по лечению рака простаты.
Уточнялось, что глава Пентагона был госпитализирован из-за инфекции мочевыводящих путей. Она возникла после хирургического вмешательства из-за рака простаты.
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