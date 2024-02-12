«Не вмешивайтесь»: президент Киргизии выступил с жестким требованием к США

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела Киргизии

«Не вмешивайтесь»: президент Киргизии выступил с жестким требованием к США

Фото: Бедняков Павел / ТАСС

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Он пригласил американского госсекретаря в республику, чтобы тот лично убедился в своих неверных данных о ситуации с правами и свободами человека в стране.

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал американского госсекретаря Энтони Блинкена и власти США не вмешиваться во внутренние дела республики. Такое требование он изложил в письме, копию которого обнародовал на странице в соцсети.

«Я хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — написал Жапаров.

Он также подчеркнул, что у Блинкена неверные представления о ситуации с правами и свободами человека в Киргизии. Жапаров даже пригласил госсекретаря США в республику, чтобы тот «воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Кыргызстане находятся под надежной защитой Конституции и законов».

Президент назвал достойной и честной работу, которую выполняет значительная часть неправительственных и некоммерческих организаций в республике. Есть лишь небольшая, но активная группа структур, финансируемых из зарубежья. Их некоторые представители являются источником недостоверных данных для грантодателей, отметил Жапаров.

Летом 2023 года в США захотели ввести новые санкции в отношении Киргизии. Американцы тем самым решили заставить республику прекратить торговлю с Россией в обход уже принятых ограничений. В Кремле в ответ на это заявили, что Москва продолжит развивать отношения с союзниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин наградил Жапарова орденом Почета.

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