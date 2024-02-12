В Северной Корее построят новую Вонсан-Кальмаскую турзону для россиян

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

В Приморье сообщили, что в КНДР начали строить новую турзону для россиян

В Северной Корее построят новую Вонсан-Кальмаскую турзону для россиян

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Планируется, что она откроется в ближайшие годы.

В Северной Корее начали строительство новой Вонсан-Кальмаской туристической зоны с 17 отелями и 37 гостиницами для приема россиян. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

В пятницу, 9 февраля, в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва тургруппа из России. Туристами оказались 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. В их числе еще были представители региональных и федеральных СМИ, а также воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из приморского Арсеньева. Россияне вернулись в Приморье 12 февраля.

Туристы побывали в Пхеньяне и на горнолыжном курорте Масикрен. Россияне также посетили строящуюся Вонсан-Кальмаскую турзону. Она находится на площади 2,8 квадратных километров и включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое. Планируется, что зона откроется в ближайшие годы.

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