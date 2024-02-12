Есть другие проблемы: Россия перестала быть главной угрозой для немцев

Эксперты в рамках исследования оценили отношение жителей Германии к нашей стране.

Жители ФРГ перестали считать Россию главной угрозой, она отодвинулась с первого места на седьмую строчку в этом рейтинге проблем. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.

«Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы — 12-й», — говорится в материале.

На сегодняшний день немцев больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.

При этом в некоторых странах Россия по-прежнему занимает лидирующие позиции в рейтинге угроз. В частности, речь идет о Японии и Великобритании, которые ставят в этом списке РФ на первое место. Граждане Канады отдают нашей стране третью строчку, а США — четвертую.

Эксперты в докладе отметили, что СВО «ознаменовала собой замену эпохи» для Запада, но спустя два года уже есть признаки, указывающие на ослабление влияния конфликта на восприятие угроз. Например, в 2021 году РФ была в рейтинге проблем среди стран объединения на 15 месте, а в 2022-м — на первом. При этом в прошлом году она уже опустилась на четвертое.

Западные страны не раз высказывались о возможном столкновении с Россией. В частности, заявления делала Германия. Сенатор Алексей Пушков назвал попытки запугать Россию вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательного поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава евродипломатии Жозеп Боррель ответил экс-лидеру США Дональду Трампу на его заявление о бесплатной защите НАТО от России.