«Будем серьезными»: в ЕС ответили на слова Трампа о бесплатной защите НАТО от РФ

Глава евродипломатии подчеркнул, что в ходе избирательной кампании в США придется услышать еще много разных заявлений.

Североатлантический альянс является военным, он не может зависеть от настроения политиков в конкретные дни. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о защите НАТО от России.

«Давайте будем серьезными: НАТО не может быть альянсом, работающим „по меню“. Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни», — сказал он в ходе встречи с министрами стран ЕС в Брюсселе.

Боррель подчеркнул, что в ходе американской избирательной кампании придется услышать еще много различных заявлений. Кроме того, по его словам, блок либо существует, либо нет.

Так глава евродипломатии ответил на слова Трампа, прозвучавшие на митинге его сторонников в Южной Каролине. В частности, тот рассказал, что во время его президентства глава «большой страны» НАТО спросил, смогут ли США обеспечить защиту блоку при нападении России. Трамп сказал, что продолжит одобрять все действия Москвы. Он также не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от предполагаемого нападения России.

Западные страны не раз высказывались о возможном столкновении с Россией. В частности, заявления делала Германия. Сенатор Алексей Пушков назвал попытки запугать Россию вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательного поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что французский политик Флориан Филиппо указал на истерику стран НАТО после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.