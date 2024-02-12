Матвиенко в Красноярском крае: что входит в планы председателя Совфеда

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Председатель Совфеда Матвиенко посещает Красноярский край

Фото, видео: Telegram / Совет Федерации / sovfedofficial; 5-tv.ru

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Известно, что рабочая поездка продлится несколько дней.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела с рабочим визитом в Красноярский край. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда в официальном Telegram-канале.

«Матвиенко во главе делегации верхней палаты парламента 12–14 февраля находится с рабочей поездкой в Красноярском крае», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Совфеда также раскрыли планы председателя. Так, Матвиенко встретится с губернатором региона Михаилом Катюковым, посетит производственные предприятия, социальные, образовательные и медицинские учреждения субъекта.

При этом в Красноярский край спикер СФ прилетела не одна, вместе с ней — первый зампредседателя Андрей Яцкин, Николай Журавлев и Инна Святенко, а также представители от законодательного и исполнительного органов государственной власти Красноярского края Александр Усс и Андрей Клишас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая клиника высоких технологий «Белоостров», построенная на частные средства, недавно открыла свои двери для пациентов. Ее посетили председатель Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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