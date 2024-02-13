«Сильнее, чем мы ожидали»: в МВФ пришли в шок от состояния экономики России

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 35 0

В МВФ сообщили о положительном темпе роста экономики России

«Сильнее, чем мы ожидали»: в МВФ пришли в шок от состояния экономики России

Фото: © РИА Новости / Николай Чикичу

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Фонд недавно повысил прогнозы по росту российского ВВП.

Экономика России в настоящее время находится на «территории позитивного роста». Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

«Рост (экономики — Прим. ред.) России оказался сильнее, чем мы ожидали», — цитирует эксперта издание Foreign Policy.

Она добавила, что фонд недавно повысил прогнозы по росту российского ВВП. По новым оценкам организации, в 2024-м рост показателя составит 2,6%, а в 2025-м — 1,1%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский ВВП в 2023 году вырос на 3,6%. Президент России Владимир Путин отметил, что в стране наметились темпы снижения инфляции.

В январе текущего года показатель составил 7,2%. При этом глава государства потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

При этом антироссийские санкции не сработали так, как задумывали их инициаторы, повлияв в некотором роде позитивно на рост экономики России. Спустя два года после введения жестких санкций, которые затронули многие отрасли, эксперты приходят к выводу, что российская экономика смогла выдержать беспроцентное давление.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:42
«Самые беззащитные»: почему Запад тестировал неизвестные препараты на психбольных на Украине
0:27
Вот и песенке конец: Россия лишила Украину запасов бронетехники
0:13
«Сильнее, чем мы ожидали»: в МВФ пришли в шок от состояния экономики России
23:59
«Есть угроза жизни»: с Даной Борисовой произошла беда
23:44
«Не знаю такой праздник»: что Андрей Малахов думает о Дне святого Валентина
23:31
Какой кошмар: дочь Ольги Орловой поела корм из миски вместе с собаками

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
«Атмосфера праздника»: как молодая жена Петросяна отреагировала на госпитализацию мужа
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса