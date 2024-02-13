«Сильнее, чем мы ожидали»: в МВФ пришли в шок от состояния экономики России

В МВФ сообщили о положительном темпе роста экономики России
Фото: © РИА Новости / Николай Чикичу
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Фонд недавно повысил прогнозы по росту российского ВВП.
Экономика России в настоящее время находится на «территории позитивного роста». Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.
«Рост (экономики — Прим. ред.) России оказался сильнее, чем мы ожидали», — цитирует эксперта издание Foreign Policy.
Она добавила, что фонд недавно повысил прогнозы по росту российского ВВП. По новым оценкам организации, в 2024-м рост показателя составит 2,6%, а в 2025-м — 1,1%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский ВВП в 2023 году вырос на 3,6%. Президент России Владимир Путин отметил, что в стране наметились темпы снижения инфляции.
В январе текущего года показатель составил 7,2%. При этом глава государства потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции.
При этом антироссийские санкции не сработали так, как задумывали их инициаторы, повлияв в некотором роде позитивно на рост экономики России. Спустя два года после введения жестких санкций, которые затронули многие отрасли, эксперты приходят к выводу, что российская экономика смогла выдержать беспроцентное давление.
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