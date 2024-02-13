Посольство России раскрыло «грязные схемы» США в странах Африки

Многим американским политикам не может дать покоя факт успешно развивающегося сотрудничества.

Госдеп пытается скрыть правду о «грязных схемах» США в Африке. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света (в Африке — Прим. ред.)», — говорится в Telegram-канале дипломатической миссии.

Многим американским политикам, как подчеркивается, не может дать покоя факт успешно развивающегося сотрудничества России с африканскими странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер официально заявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Правительства стран приняли решения сделать это «немедленно».

Отмечалось, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер «разочарованы отступлением ЭКОВАС от идеалов и влиянием Запада». При этом стало известно, как экономически на позиции стран скажется принятое решение, а заодно — как ситуация затронет Россию.