🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 15 февраля, сегодня нелегко будет найти общий язык с руководством, возможны споры, непонимание и небольшие конфликты. Но ваши сильные стороны — ум и смекалка, благодаря им вы сможете предотвратить конфликт большого масштаба.

♈ Овны

У Овнов день символизирует творческий подъем. Мобильность и последовательность помогут разобраться в сложных проблемах. Будьте уверены в себе, смело реализуйте свои творческие замыслы, но не забывайте о том, что они должны быть реальны и обдуманны. Вероятно неожиданное романтическое свидание.

Космический совет: великолепное время для раздумий о новой жизни, другой профессии, старых друзьях. Неожиданная новость может в корне изменить ваши планы.



♉ Тельцы

Сегодня у Тельцов самое время избавиться от токсичного окружения, которое напрягает вас необоснованными претензиями и неуместными просьбами. Постарайтесь мыслить позитивно и учитесь отстраняться от неприятностей внешнего мира. Вечером уделите внимание семье и детям, сходите вместе в кино или театр.

Космический совет: самый благоприятный день для себя любимых. Уделите время личным делам и займитесь здоровьем.



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♊ Близнецы

У Близнецов подходящий день для повышения своего авторитета, улучшения отношений с руководством. Все это в скором будущем благоприятно скажется на карьерном росте. Однако, постарайтесь найти «золотую середину» между работой и семьей, так как вероятны большие нагрузки на работе. Для восстановления сил вам необходим полноценный сон.

Космический совет: в этот день вас могут попытаться обмануть на каждом шагу, относитесь настороженно к любым действиям и словам, продумывайте возможные мотивы недоброжелателей.

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♋ Раки

Сегодня Раки окажутся в центре внимания своих родственников и друзей — кому-то из них понадобится срочная помощь. В ваших силах сделать все возможное, чтобы оказать поддержку. Хороший день для уборки и наведения порядка в доме и на даче, облагораживания приусадебного участка.

Космический совет: не поддавайтесь любым соблазнам, воздержитесь от них, абстрагируйтесь от неприятных людей. Любое влияние со стороны может негативно сказаться на вас.

♌ Львы

У Львов возможно новое знакомство, которое со временем перерастет в долгие и прочные романтические отношения. Хорошо начинать важные дела, требующие вдумчивого подхода. Звезды рекомендуют вам уделить внимание здоровью — вполне возможны недомогания, беспричинная тоска, уныние.

Космический совет: новые знакомства сегодня станут судьбоносными. Не исключено, что среди них вы встретите новых друзей, которые очень помогут в дальнейшем.

♍ Девы

Благоприятный день у Дев для защиты своих прав, обращения в государственные инстанции. Вы будете особенно чувствительны к любым проявлениям несправедливости. Не закрывайте глаза на неправильное распределение вознаграждения за совместный труд. Вечером проведите время на культурном мероприятии.

Космический совет: придется решать все проблемы самому, ни на кого не надеясь. Будьте напористы и тверды в своих решениях, несмотря ни на что отстаивайте собственные интересы и личное мнение.





♎ Весы

Звезды советуют Весам быть сдержаннее. Даже если в этот день вы будете подвержены частым переменам настроения и захочется на ком-то сорваться, стоит сначала подумать, чем это может обернуться. Возможно получение долгожданной информации, которая поможет сдвинуть с мертвой точки важное для вас дело.

Космический совет: только проанализировав все вокруг, придет покой и спокойствие в душе. Ваша аура будет притягивать окружающих к вам.



♏ Скорпионы

Скорпионы, сегодня постарайтесь забыть слово «хочу», а выдвиньте на первый план слово «надо». Подходящий день для переговоров и достижения договоренностей — результат окажется достойным стараний. Сегодня идеальный день для новых знакомств и романтических увлечений, которые принесут позитивные перемены в личной жизни.

Космический совет: возможны срывы и чрезмерное употребление алкоголя. Это чревато серьезными проблемами со здоровьем, поэтому лучше поберечь себя.

♐ Стрельцы

У Стрельцов благоприятный день для профессионального роста. Ваше трудолюбие и целеустремленность окажутся как нельзя кстати при выполнении сложного рабочего задания. Если трудовой сфере вы предпочтете поездку, она будет содержать элементы авантюризма, но вам не стоит портить свою репутацию.

Космический совет: высоко цените свой авторитет, и не давайте ему упасть ни в чьих глазах, особенно в собственных.

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♑ Козероги

Положение планет стимулирует у Козерогов творческую активность, воображение, склонность к красноречию. Самые креативные идеи могут найти свое воплощение в реальности. Природный магнетизм прекрасного пола возрастет, что позволяет обольстить самую недоступную «добычу». Однако, не следует переоценивать свои возможности.

Космический совет: стоит помнить одну истину — деньги любят сильных, поэтому не позволяйте себе проявление слабости или обиды. Вечером можете рассчитывать на приятный сюрприз со стороны избранника.





♒ Водолеи

День сулит Водолеям неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук. А вот в профессиональной сфере не все так гладко — возможна не очень приятная новость от партнеров или руководства. Не проявляйте резкости или агрессивности, пытаясь настоять на своем.

Космический совет: любые обещания, данные в этот день, будут откровенной ложью, вас попытаются обвести вокруг пальца, это может иметь печальный финал лично для вас.



♊ Рыбы

Сегодня у Рыб есть возможность найти достойного партнера для перспективного сотрудничества в бизнесе. Хорошо подписывать договоры, контракты, заключать торговые сделки, в том числе и с зарубежными партнерами. Исключите сегодня всякую агрессию, проявите характерное для вас благородство. Проведите вечер в кругу семьи или с близкими друзьями.

Космический совет: сегодня неожиданно для себя вы получите поддержку коллег, друзей или родственников. Вам будет казаться, что даже небеса сегодня вам покровительствуют.

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