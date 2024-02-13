Боевики ВСУ лишились редких экземпляров беспилотников под Запорожьем

Киевский режим продолжает нести существенные потери, в том числе в технике, поставленной Западом.

Редкие виды украинских беспилотников и навесного оборудования дронов попали в руки российских военных на запорожском направлении. Об этом со ссылкой на информацию специалиста подразделения по борьбе с БПЛА сообщает РИА Новости.

По данным агентства, благодаря бойцам гвардейского мотострелкового полка в распоряжении экспертов ВС РФ оказались различные образцы беспилотников, среди которых есть и редкие экземпляры — так называемые дроны-камикадзе.

Кроме того, российские специалисты получили приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами, которое используется ВСУ. Аппараты с подобным оборудованием являются многоразовыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Запорожской области сообщили о ликвидации элитного офицера ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.