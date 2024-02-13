Власти Запорожской области сообщили о ликвидации элитного офицера ВСУ
Рогов: элитный офицер ССО «Восток» ВСУ Литюга ликвидирован в зоне СВО
Фото: Reuters / STRINGER
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Бандеровец начал свою боевую карьеру еще в марте 2014 года.
Российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации элитного офицера Сил специальных операций (ССО) «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) майора Андрея Литюгу с позывным «Хабиб». Об этом в Telegram-канале сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Упоротый бандеровец не дожил несколько дней до своего десятилетнего юбилея участия в боях против собственного народа», — добавил он.
По словам Рогова, Литюга участвовал в боевых действиях еще в марте 2014 года, а в 2022-м командовал группой украинского спецназа, которая выполняла задачи по захвату Балаклеи в Харьковской области.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь ликвидирован в зоне спецоперации.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
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